Политолог Марков: никто не позволит посадить Саакашвили в тюрьму, и он это знает

Михаил Саакашвили, возвращаясь в Грузию, знал, что его могут задержать. Но он уверен, что никто не даст посадить его в тюрьму на 10 лет. Теперь политика, вероятнее всего, экстрадируют на Украину, заявил «360» директор Института политических исследований Сергей Марков.

Говоря о возвращении Саакашвили, он пояснил, что бывший президент Грузии по своей натуре не может просто действовать в рамках спокойной бюрократической должности, которую ему дал президент Украины Владимир Зеленский.

«Саакашвили опять рвется к власти в Грузии. Он понимает, что сейчас есть шанс. Выборы муниципальные, причем такие, что если правящая партия „Грузинская мечта“ получит менее 43%, в стране будут назначены досрочные парламентские выборы», — пояснил Марков.

Именно поэтому Саакашвили вернулся в страну, чтобы стимулировать своих сторонников к активизации. Его появление, по оценке Маркова, может увеличить их явку раза в полтора. Помимо этого, Саакашвили может в некотором смысле деморализовать своих противников.

«Потому что они его сильно-то обидеть не могут. Он в специальном списке неприкасаемых, где находятся самые проамериканские и антироссийски настроенные люди. Поэтому посадить Саакашвили лет на десять никто не позволит — и он прекрасно это знает», — добавил политолог.

По его словам, Грузия сейчас находится в очень бедном положении, она оказалась искусственно отторгнута от России и поэтому экономика ее во многом деградировала.

«Поэтому Саакашвили, зная и понимая свой народ, и совершил этот поступок, который ему сильно не угрожает и может закончиться рывком его партии», — заключил он.

Бывшего президента Грузии задержали в Тбилиси накануне вечером. Сегодня он написал письмо своим сторонникам из тюрьмы в Рустави. Политик призвал всех идти на выборы и не бояться ничего. От этого, по его словам, зависит международная поддержка страны.