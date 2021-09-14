Политолог Марков назвал возможные темы переговоров Путина и Асада

Президент РФ Владимир Путин и лидер Сирии Башар Асад провели встречу в Москве. В Россию Асад прибыл с необъявленным визитом, поэтому о предполагаемой повестке переговоров заранее известно не было. По мнению политолога Сергея Маркова, с большой вероятностью стороны подняли вопрос политического диалога в САР, тему Идлиба, экономической реконструкции страны и обстановки в Афганистане.

Специалист отметил, что визит Асада в Москву произошел вскоре после дня рождения сирийского президента (11 сентября). Вероятно, поездка была связана в том числе и с этим, потому что Путин и Асад очень уважают друг друга, отметил он в беседе с «360».

«Для Путина Асад образец настоящего бойца. <…> Ведь он изначально не должен был быть лидером Сирии, им должен был быть его старший брат. Сам Асад учился на врача-офтальмолога, но судьба сложилась иначе. Его брат погиб, но сам он не сбежал, а сражался на посту президента Сирии, и Путин очень уважает его за это. А для Асада президент России — спаситель, который в решающий момент спас Сирию, семью Асада, его самого», — отметил Марков.

На повестку встречи, по мнению политолога, вероятно, было вынесено политическое регулирование в Сирии, активизация политического диалога в стране. Еще одна тема — обстановка в Идлибе, который по факту контролируется Турцией. Марков отметил, что Анкара во многом выполнила свои обязательства убрать наиболее явных радикалов в этой провинции. Однако с точки зрения Асада это было сделано не до конца, добавил он.

Отдельная тема — курдский вопрос. По мнению Маркова, США уже бросили Афганистан и теперь большой вероятностью они бросят и курдов в ближайшее время. После занимаемые ими территории могут уйти под контроль Сирии либо Турции, которая на это претендует.

Помимо этого, по словам Маркова, Путин и Асад могли коснуться вопроса нефтегазовых месторождения в Сирии, которые пока по большей части контролируются либо курдскими, либо арабскими формированиями, поддерживаемые США. Решение этой проблемы имеет значение для экономической реконструкции Сирии.

«Тут еще вопрос с подключением Запада. Франция давно просится назад, но она поддерживала борьбу против Асада. Поэтому условия для нее должны быть жесткими, но возможно ее надо подключать к этому процессу», — добавил он.

Безусловно, без внимания не осталась и тема Афганистана. Тем более, что на фоне поражения США, различные субъекты начинают себя вести по-новому, отметил эксперт.

«Ну и конкретика. Где и какие российские базы могут располагаться. Какие российские компании могут участвовать в экономических проектах в республике. Как помочь возрождению нормальной культурной социальной жизни Сирии», — перечислил Марков.

Еще один вопрос, по его мнению, мог быть связан с отношениями Сирии и Ливана, которые сейчас контролируется профранцузским правительством. Таким образом, повестка встречи могла быть очень обширной, заключил он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Путин и Асад обменялись мнениями, прежде всего, по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии, в Афганистане. Также обсуждались планы по дальнейшему развитию взаимодействия, сообщило РИА «Новости».

По словам Пескова, визит Асада в Москву не был анонсирован из соображений безопасности. Информацию о переговорах предоставили СМИ уже после возвращения президента Сирии домой.