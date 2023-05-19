Общество 19 мая 2023, 13:32 Политолог Малинин заявил об успешном развитии внутреннего туризма в России

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Внутренний туризм в России развивается очень быстро и успешно. Об этом «Ридусу» рассказал член Экспертного клуба «Дигория», политолог Алексей Малинин.

По его словам, все больше россиян теперь отдают предпочтение поездкам по стране, в том время как раньше выбирали зарубежный отдых по системе «все включено» или поездки в европейские страны.

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«Туризм внутри России развивается, бурно растет строительство отелей, санаториев и другой туристической инфраструктуры. С точки зрения цен, внутренний туризм тоже стал гораздо более доступным», — отметил политолог.

Он добавил, что развитие внутреннего туризма происходит при всесторонней поддержке государства.

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