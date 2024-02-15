Общество 15 февраля 2024, 14:20 Политолог Крутаков: заявил, что без России Арктический совет исчезает как организация

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Деятельность Арктического совета станет бессмысленной, если его покинет Россия. Таким мнением поделился с радио Sputnik политолог Леонид Крутаков.

Он объяснил, что сектор, принадлежащий России, можно назвать самым перспективным в плане развития. И наше государство в отличие от остальных способно самостоятельно вести деятельность в Арктике благодаря Северному морскому пути и налаженной транспортной связи.

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«Северный морской путь короче, чем через Суэц и Красное море, где сейчас как раз происходят бурные события, и дешевле. При налаживании нормального трафика и страхового режима у Северного морского пути перспективы гораздо шире», — отметил Леонид Крутаков.

Он подчеркнул, что в случае, если западные страны не хотят сотрудничать, Россия будет реализовывать свои интересы сама.

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