Политолог Константин Калачев: россиянам вряд ли перестанут выдавать шенгенские визы

Польша выступила за запрет выдачи виз ЕС для россиян в рамках нового пакета санкций. Однако этого, скорее всего, не случится, сказал политолог Константин Калачев в разговоре с Lentа.ru.

Европейские санкции направлены на то, чтобы «встряхнуть» российское общество, вызвать у него чувство коллективной ответственности за происходящее на Украине, считает политолог. Однако получается так, что санкции бьют в первую очередь по тем, кто и так критически относится к власти — в Европе начинают это понимать.

«Кто сейчас является опорой власти? Люди среднего и старшего возраста со средним образованием, со средним или ниже уровнем дохода, те, кто не выезжает за пределы своего региона и вообще не имеет загранпаспортов. Это те, кого санкции касаются в меньшей степени», — пояснил он.

Поэтому запрет на выезд в Европу для россиян не возымеет должного эффекта — в Европе это понимают и вводить такие санкции, скорее всего, не будут.