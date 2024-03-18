Общество 18 марта 2024, 13:54 Политолог Коктыш заявил, что попытки сорвать выборы президента привели к рекордной явке

Читать 360tv в

В России зафиксировали рекордную явку на выборах президента, в них приняли участие 77,22% человек. О причинах этого явления радио Sputnik рассказал профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.

По его мнению, сыграло на руку то, что на Западе максимально пытались сорвать наши выборы. Но в результате недоброжелатели только добились противоположного результата.

Реклама

«Реализовалось то, о чем еще Бисмарк говорил: „Я знаю больше сотни способов заставить медведя выйти из берлоги, но не знаю ни одного, чтобы загнать его обратно. Не дразните русского медведя“» — отметил политолог.

Он добавил, что разозленные попыткой влиять на них россияне, напротив, решили активно заявить свою гражданскую позицию и продемонстрировать свои возможности выбирать будущее страны.

Авторы: