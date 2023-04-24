24 апреля 2023, 15:44
Политолог Кочетков оценил идею депутата Хамзаева убрать английский язык из школьной программы
Политолог Кочетков: предложение убрать английский выглядит как «несусветная глупость»
Политолог Алексей Кочетков в разговоре с изданием РИА ФАН оценил предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева убрать английский язык из перечня обязательных предметов в школах.
По его словам, это предложение выглядит как «несусветная глупость». Политолог считает, что молодые люди должны знать иностранные языки, и, в первую очередь, английский.
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«На мой взгляд, выходить сейчас с такими инициативами — чистой воды идиотизм. Просто потому, что знание иностранных языков — это характерная черта образованного человека», — добавил Кочетков.
Ранее Султан Хамзаев заявил, что стране нужны специалисты в технических областях, а не полиглоты.
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