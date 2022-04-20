Политолог Иванов рассказал, почему IT-отрасль в Петербурге недостаточно развита

Политолог Андрей Иванов рассказал, что IT-отрасль в Санкт-Петербурге слабо развита из-за косности мышления местной администрации. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что многие специалисты в этой сфере могут уехать из города ради карьерного роста, но чиновники не готовы вкладываться в ее развитие. Иванов считает, что в городе следует создать творческую атмосферу для IT-экспертов.

«Современный город — это не просто покрасить вовремя фасады (с чем у Беглова, кстати, тоже немало проблем), а в большей степени внедрение передовых методов проектирования, основанных на науке», — отметил политолог.