Общество 07 марта 2024, 16:44 Политолог Гавриш высоко оценила Всемирный фестиваль молодежи и церемонию его закрытия

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В Сочи прошла церемония закрытия Международного фестиваля молодежи, которая показала всем странам, какое внимание уделяется молодому поколению. Таким мнением со «Взглядом» поделилась политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш.

Она отметила, что в ходе всего фестиваля многократно подчеркивали готовность России к контакту и взаимодействию с расположенными к ней странами. И организаторы также продемонстрировали это, пригласив делегации из других государств.

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Кроме того, участники фестиваля в выступлениях говорили о том, что Россия делает большую ставку на молодежь. Акцентировал внимание на этом в ходе церемонии закрытия и президент Владимир Путин.

«Молодое поколение должно не бояться следовать за своими мечтами и строить новый, лучший мир, полный культурного и ценностного многообразия», — заявила политолог.

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