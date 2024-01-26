Общество 26 января 2024, 13:16 Политолог Федорова указала на значимость мнения молодежи для президента Путина

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Президент России Владимир Путин провел встречу на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Комментируя мероприятие, политолог Анна Федорова отметила, что российскому лидеру важно мнение молодежи. Об этом сообщил «Взгляд».

«Президенту интересно не только то, что ему доложат профильные чиновники, но и то, что ему скажут молодые люди, глядя глаза в глаза», — высказалась эксперт.

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Она также добавила, что сфера образования глубоко волнует Владимира Путина. Именно поэтому он всегда пользуется возможностью явиться на личную встречу со студентами, пояснила политолог.