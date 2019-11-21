Политолог Евстафьев согласился со словами Соловьева о «святых 90-х»

«За последние лет 15 я не вспомню, чтобы Россия так жила. Но я хорошо помню 90-е, когда санкций против нас не было. Когда нами управляли младореформаторы, на которых пробы ставить негде», — отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что тогда нечего было есть, поскольку умирали заводы и не давали пенсии.

По его словам, в то время офицеры Генштаба по ночам подрабатывали таксистами, а некоторые из-за стыда сводили счеты с жизнью, так как не могли прокормить свои семьи. Напомнил журналист и о бандитах в малиновых пиджаках с золотыми цепями, которые кичились знакомством не с академиками, а с ворами в законе.

«Тогда санкций не было, но и жизни тоже не было», — заметил телеведущий.

Политолог Дмитрий Евстафьев согласился с Соловьевым.

«Память у нас коротковатая. Через это и проблемы имеем», — подчеркнул он.