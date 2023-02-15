Общество 15 февраля 2023, 16:55 Политолог Евгений Минченко назвал невозможной маркировку враждебных Telegram-каналов

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Ввести маркировку Telegram-каналов, которые распространяют негативную по отношению к России информации, практически невозможно. Об этом ИА НСН рассказал политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Ранее предложили ввести такую маркировку по аналогии с маркировкой иноагентов. Но это сложно и не нужно, считает политолог. Он сравнил необходимость принятия этой меры с маркировкой единорогов.

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«Я думаю, что это технически невозможно, платформа Telegram не может предоставить подобного рода возможности. Для принятия решения должны быть соответствующие инструменты», — сказал Евгений Минченко.

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