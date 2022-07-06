Политолог Еремина оценила вероятность отставки Джонсона

Политолог Наталья Еремина считает, что премьер-министра Великобритании могут отправить отставку после того, как появится преемник. Об этом сообщила Lenta.ru.

Она отметил, что рейтинг политика упал после событий, связанных с коронавирусом. Джонсон ввел ограничения, которые не нравились многим британцам, при этом сам их не соблюдал.

«Это не первый раз, когда мы говорим об отставке, но она так до сих пор не состоялась. Пока неочевидна персона, которая его может заменить, ему ничто не угрожает», — заключила Еремина.