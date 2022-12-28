Общество 28 декабря 2022, 19:07 Политолог Джаралла назвал крайне сложной ситуацию с введением потолка цен на российскую нефть

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Политолог Владимир Джаралла обсудил с РИА ФАН введение потолка цен на российскую нефть и ответные ограничения со стороны России.

«Я бы оценил саму ситуацию с введением „потолка цен“ на российскую нефть как крайне сложную», — сказал специалист.

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Он заметил, что сейчас никто до конца не знает, к каким последствиям для нефтяного рынка могут привести шаги Запада и ответные действия России.

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«Первый из них — в том, что огромное количество закупок нефти, делавшихся в последние месяцы Индией, Китаем и странами Ближнего Востока, были, по сути, посредническими. То есть, эта нефть после покупки у России и смешивания с другими сортами все равно шла на рынки Европы и США», — продолжил собеседник информагентства.

Он указал, что потолок цен нацелен не столько на нефтяной рынок, сколько на морские перевозки черного золота.

«Второй момент состоит в том, что недавний вал нефтяных закупок был вызван „предсанкционным ажиотажем“ на рынке, предстоящим зимним сезоном и процессом налаживания „серых“ каналов поставок из РФ», — уточнил политолог.

По его словам, сейчас всем желающим вроде бы удалось удовлетворить свои запросы, и в преддверии праздников возник спад спроса. И как следствие, объем поставок российской нефти стал заметно падать.