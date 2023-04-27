Общество 27 апреля 2023, 13:05 Политолог Дугин: форум многополярности предназначен для диалога народов

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Международный онлайн-марафон, посвященный проблеме многополярности, пройдет 29 апреля. Мероприятие станет площадкой для диалога народов, сообщил доктор политических и социологических наук Александр Дугин «Царьграду».

По его словам, организаторы дискуссии отстаивают интересы национальных государств и их народов, а не правящих элит. Именно в этом заключается разница между американским форумом демократии и онлайн-марафоном по теме многополярности.

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Отмечается, что в ходе дискуссии участники из разных стран мира обсудят возможность отказа от концепции «Америка во главе мира».