27 апреля 2023, 13:05
Политолог Дугин: форум многополярности предназначен для диалога народов
Международный онлайн-марафон, посвященный проблеме многополярности, пройдет 29 апреля. Мероприятие станет площадкой для диалога народов, сообщил доктор политических и социологических наук Александр Дугин «Царьграду».
По его словам, организаторы дискуссии отстаивают интересы национальных государств и их народов, а не правящих элит. Именно в этом заключается разница между американским форумом демократии и онлайн-марафоном по теме многополярности.
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Отмечается, что в ходе дискуссии участники из разных стран мира обсудят возможность отказа от концепции «Америка во главе мира».
Международные отношения
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