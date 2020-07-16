Политолог: Дискриминацию русского языка на Украине не одобряет 50% жителей

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что дискриминацию русского языка на Украине не одобряет более 50% жителей.

Омбудсмен Украины по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную раду не поддерживать и убрать с рассмотрения законопроект об отмене обязательного изучения 80% дисциплин в школах на государственном языке. Предполагается, что внесение изменений в законы о языке будут перенесено с 2020 года на 2023 год.

По его мнению, заявление, что законопроект защищает «нарушенные конституционные права российского или других национальных меньшинств», не соответствуют реальности, пишет Newinform.

Как отметил политолог Погребинский, есть вероятность, что большинство депутатов проголосуют за принятие этого законопроекта.

«Речь идет о том, что введение нормы о полном переходе на украинский язык переносится на три года, до 2023 года. Есть позиция Венецианской комиссии по правам человека, которая настаивает на том, что нельзя для языков стран Европейского Союза устанавливать одни сроки, а для русского языка — другие. Это прямая дискриминационная норма», — подчеркнул он.

Специалист уточнил, что это является не защитой русского языка, а отказом от дискриминации. Он добавил, что позиции запрета придерживается только четверть населения. Более половины жителей страны выступают за сохранение нашего языка, и не просто до 2023 года, а в долгосрочной перспективе.