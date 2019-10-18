  • Политолог: давайте распустим всю Украину и соберем ее заново

    18 октября 2019, 14:55

    Артур Блянихов

    Политолог Алексей Мартынов поддержал и развил мысль Киева о роспуске ЛНР и ДНР ради выполнения Минских соглашений. Он предложил вовсе распустить всю Украину и собрать ее вновь в «нормальном человеческом режиме». Специалиста процитировало РИА ФАН.

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    По словам Мартынова, главным экзистенциальным врагом Незалежной является сама современная Украина.

    «И пока вы в этом живете, разрушая сами себя, вы ровно идете к тому финалу, о котором многие эксперты говорят, — к распаду и исчезновению национального государства», — напомнил эксперт.

    В свою очередь сенатор Франц Клинцевич обозначил, что Украина была, есть и останется большой европейской страной, где рано или поздно народ определиться с властью.

    По данным ИА Nation News, парламентарий пояснил, что целостность Незалежной могут сохранить только Минские соглашения и «формула Штайнмайера».