«Формуле Штайнмайера» нашли болезненную альтернативу Подробнее

По словам Мартынова, главным экзистенциальным врагом Незалежной является сама современная Украина.

«И пока вы в этом живете, разрушая сами себя, вы ровно идете к тому финалу, о котором многие эксперты говорят, — к распаду и исчезновению национального государства», — напомнил эксперт.

В свою очередь сенатор Франц Клинцевич обозначил, что Украина была, есть и останется большой европейской страной, где рано или поздно народ определиться с властью.

По данным ИА Nation News, парламентарий пояснил, что целостность Незалежной могут сохранить только Минские соглашения и «формула Штайнмайера».