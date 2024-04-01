Общество 01 апреля 2024, 16:12 Политолог Безпалько заявил, что контроль за миграционными потоками пока стоит оставить силовикам

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Идею создания отдельного ведомства по контролю за мигрантами можно воспринимать двояко. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, вопрос о создании ведомства можно рассматривать с двух сторон. С одной, было бы хорошо, что если бы вопросами контроля за мигрантами занималась отдельная структура. С другой, нельзя не принимать во внимание лоббистов, которым выгодно создание подобного ведомства.

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«На данный момент, я считаю, что оптимально было бы сохранить контроль за миграционными потоками со стороны силовиков. Потому что ведомство, если оно будет лоббировать, и будет проводить все, чтобы миграционные потоки в Россию усилились, будет им неподконтрольно», — объяснил политолог.

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