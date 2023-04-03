Общество 03 апреля 2023, 09:15 Политолог Беннет назвал возможных организаторов убийства военкора Татарского Беннет: убийство Татарского могли организовать украинские радикалы при поддержке Запада РИА «Новости»

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Украинские радикалы при поддержке западных стран могли организовать убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал американский политолог Скотт Беннет.

По мнению политолога, взрыв в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел с применением иностранных технологий. Он допустил, что были использованы спутники, а данные с них предоставили Великобритания и США.

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«Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины», — сказал Беннет.

Политолог добавил, что к случившемуся может быть причастна также израильская разведка. По словам, Беннета, так Запад хочет спровоцировать Россию на ответные действия и укрепить образ мышления стран НАТО времен Второй мировой войны.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где была встреча с военкором Владленом Татарским, произошел 2 апреля. Тридцать два посетителя в результате получили ранения. Владлен Татарский погиб.

Главврач Мариинской больницы Анатолий Завражнов рассказал, что трое пострадавших при взрыве в кафе находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.