Политолог Бальбек предложил поддерживать патриотично настроенную интеллигенцию | 360°

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Политолог Бальбек предложил поддерживать патриотично настроенную интеллигенцию

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Политолог Руслан Бальбек заявил, что патриотически настроенную интеллигенцию стоит поддерживать всеми способами, в том числе финансово. Об этом написал RT.

При этом он отметил, что поддержка должна касаться только тех людей, которые создают качественный творческий продукт.

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«Но только в том случае, если она создает массово популярный продукт: книги, которые читают, фильмы, на которые аншлаг, картины, которые постят в интернете», — добавил политолог.

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Бальбек подчеркнул, что не только в делах, но и на словах интеллигенция должна быть «российской».

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предложил поддерживать деятелей культуры, работающих с военно-патриотической и исторической тематикой.

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