Политолог Бальбек предложил поддерживать патриотично настроенную интеллигенцию | 360°

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Важное
17 октября 2022, 14:45
Губернатор Воробьев навестил семью мобилизованного из Одинцова и пообещал поддержку
Подмосковье
17 октября 2022, 14:38
Поезда ЦППК перейдут на зимний график движения с 30 октября
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Деньги
17 октября 2022, 14:34
Налоговую нагрузку на россиян пока увеличивать не будут
Подмосковье
17 октября 2022, 14:27
Будущих абитуриентов Подмосковья пригласили на выставку «Образование и карьера»
Подмосковье
17 октября 2022, 14:22
Спортсменка из Истры выиграла первенство Подмосковья по кикбоксингу
Эксклюзив
17 октября 2022, 14:18
Данные об увеличении количества бракованных чипов из Китая опровергли
Спецоперация
17 октября 2022, 14:18
ВС России за сутки уничтожили свыше 160 солдат ВСУ на Купянском направлении
Армия
17 октября 2022, 14:16
Фейк: в Новосибирске курсантов заставляют покупать военные аптечки на свои деньги
Эксклюзив
17 октября 2022, 14:11
Суд приговорил соучастника ограбления вдовы Градского к 8 годам тюрьмы