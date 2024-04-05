Общество 05 апреля 2024, 13:16 Политолог Асафов заявил, что Путин перезагрузил профсоюзное движение в России

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Владимир Путин принял участие в заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России и определил вектор их развития на ближайшие шесть лет. Об этом «Взгляду» рассказал политолог Александр Асафов.

По его словам, профсоюзы за последние несколько лет набрали силу. И теперь их можно по праву назвать важным и рабочим инструментом, который защищает интересы и права трудящихся. Это стало возможным благодаря проводимой Владимиром Путиным политике, которая позволила перезагрузить работу профсоюзов.

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«В диалоге президента с профсоюзами и работодателями важным местом является реализация той государственной политики, автором которой является Владимир Путин. <…> Суть этого заключается в создании условий для человека труда и тех, кто только получает профессию», — подчеркнул политолог.

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