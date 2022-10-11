Политолог Антон Орлов предложил создать единый сервис оплаты коммунальных платежей в ЕАЭС | 360°

Общество 11 октября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Антон Орлов предложил создать единый сервис оплаты коммунальных платежей в ЕАЭС

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Политолог Антон Орлов предложил создать единый сервис оплаты коммунальных платежей для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы жители одной из стран, находясь в другой, могли вносить оплату дистанционно. Об этом написал RT.

Орлов указал на то, что ЕАЭС гражданам одних стран союза беспрепятственно осуществлять трудовую деятельность на территории другой. При этом, переехав в другую страну и имея недвижимость на родине, граждане не имеют возможности дистанционно вводить коммунальные платежи.

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Свое обращение Орлов направил на имя заместителя председателя российского правительства Алексея Оверчука.

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