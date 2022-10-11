Политолог Антон Орлов предложил создать единый сервис оплаты коммунальных платежей в ЕАЭС | 360°

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Общество
11 октября 2022, 11:35
Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта
Спецоперация
11 октября 2022, 11:34
Переломный этап спецоперации наступит в ноябре–феврале — КГБ Белоруссии
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Подмосковье
11 октября 2022, 11:21
Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской
Подмосковье
11 октября 2022, 11:21
Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг
Спецоперация
11 октября 2022, 11:17
Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео
Мир
11 октября 2022, 11:17
Эрдоган может провести встречу с Путиным на саммите в Астане
Общество
11 октября 2022, 11:17
Ценность макулатуры как сырья для переработки обозначили на РЭФ-2022
Деньги
11 октября 2022, 11:11
Территорию «Азовстали» в Мариуполе поделят на четыре зоны
Подмосковье
11 октября 2022, 11:10
Подмосковье вошло в топ-10 лидеров регионов по благополучию населения