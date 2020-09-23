Политобозреватель предложил вручить ВОЗ Нобелевскую премию за некомпетентность

Помимо прочего, специалист считает необходимым присудить награду экологической активистке Грете Тунберг. Он подчеркнул, что Нобелевский комитет изменил свои приоритеты и вместо достойных кандидатов выдвигает на премию тех, кто несет «некомпетентность и хаос».

«У меня своеобразное отношение к этой премии. Хочу повторить, что, на мой взгляд, за последние 15–20 лет эта премия себя дискредитировала и стала политическим механизмом», — подчеркнул Бабич.

Он заявил, что нельзя говорить о значении премии, когда при бывшем президенте США Бараке Обаме началось большое количество войн, а при нынешнем главе страны Дональде Трампе идет «полное разрушение Америки изнутри». Специалист добавил, что Тунберг не сможет получить награду в Осло. Бабич пояснил, что самолет, на котором нужно туда добираться, выделяет СО2. Он сыронизировал, что неэкологичные поездки идут вразрез со взглядами девушки.