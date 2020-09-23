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    23 сентября 2020, 10:53

    Политобозреватель предложил вручить ВОЗ Нобелевскую премию за некомпетентность

    Полина Петрова

    Политический обозреватель РИА «Новости», журналист Дмитрий Бабич предложил вручить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Нобелевскую премию мира за некомпетентность, информирует РИА ФАН.
    Политобозреватель предложил вручить ВОЗ Нобелевскую премию за некомпетентность

    Помимо прочего, специалист считает необходимым присудить награду экологической активистке Грете Тунберг. Он подчеркнул, что Нобелевский комитет изменил свои приоритеты и вместо достойных кандидатов выдвигает на премию тех, кто несет «некомпетентность и хаос».

    «У меня своеобразное отношение к этой премии. Хочу повторить, что, на мой взгляд, за последние 15–20 лет эта премия себя дискредитировала и стала политическим механизмом», — подчеркнул Бабич.

    Он заявил, что нельзя говорить о значении премии, когда при бывшем президенте США Бараке Обаме началось большое количество войн, а при нынешнем главе страны Дональде Трампе идет «полное разрушение Америки изнутри». Специалист добавил, что Тунберг не сможет получить награду в Осло. Бабич пояснил, что самолет, на котором нужно туда добираться, выделяет СО2. Он сыронизировал, что неэкологичные поездки идут вразрез со взглядами девушки.

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