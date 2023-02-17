Общество 17 февраля 2023, 14:12 Политконсультант Алена Август: здоровье граждан является приоритетной государственной задачей

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Политконсультант Алена Август в разговоре с газетой «Взгляд» рассказала, что здоровье граждан, несмотря на текущие внешние обстоятельства, является приоритетной государственной задачей.

«После внесения в 2020 году поправок в Конституцию появилось больше гарантий для граждан в сфере медицины. Она должна быть качественной, доступной и эффективной», — сообщила политолог.

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По ее словам, в стране ведется постоянная работа над развитием системы здравоохранения. На сегодняшний день уровень оказания медицинской помощи в отдаленных райцентрах приближается к московскому.

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В последние годы благодаря привлечению цифрового ресурса стало возможным проводить сложные операции и в глубинке, добавила Август.

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