Политики и экономисты обсудят позиции РФ в международных рейтингах

По данным информагентства, в конференции примут участие журналисты, эксперты в области энергетики и экономики, представители Общественной палаты и депутаты Госдумы. Экспертная группа ФАН выполнила четыре исследования, которые посвящены инновациям, энергетике, экономике и правам человека в десяти ведущих стран мира, включая страны ЕС, Соединенные Штаты и РФ.