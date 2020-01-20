По мнению сенатора, россияне стали брать меньше кредитов, так как их возврат стал для них большой проблемой, в том числе из-за политики банков.

Калашников напомнил, что кредитные организации удерживают достаточно высокие проценты по вкладам и это не позволяет жителям страны брать кредиты. Люди не хотят рисковать, поскольку чувствуют нестабильность экономической ситуации.

«Главная причина заключается в том, что в стране возникла политика самосохранения и самосбережения людей», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике.