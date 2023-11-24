Общество 24 ноября 2023, 22:03 Политика Касьянова внесли в реестр иноагентов в России Минюст РФ включил в список иноагентов политика Михаила Касьянова РИА «Новости»

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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего премьера России Михаила Касьянова*. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным Минюста, политик участвовал в создании и распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых российскими властями и проводимой ими политике. Живущий за рубежом Касьянов* выступал против специальной операции на Украине и работал респондентом на иностранных медиаплощадках.

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Бывший премьер входит в «Антивоенный Комитет России», деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» РФ. Помимо него в реестр внесли журналистов Илью Давлятчина* и Идриса Юсупова*, преподавателя Илью Венявкина* и общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»**.

Ранее реестр иностранных агентов пополнился политиком Алексеем Маловым * и журналистом Сергеем Колдобским*. Последний, по данным ведомства, формировал негативный образ России и работал корреспондентом в иностранном интерне-издании.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

* Организация признана в России иностранным агентом.