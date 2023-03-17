Общество 17 марта 2023, 00:27 Политик Петр Шелищ рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке товаров или услуг

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При покупке товаров или услуг важно помнить о ряде прав, которые имеет каждый. Их перечислил глава Союза потребителей России Петр Шелищ. Об этом сообщило «Радио 1».

По словам специалиста, каждый потребитель имеет право на получение достоверной информации о предлагаемых потребителям товаров и услуг, а также право на то, что приобретаемые вещи должны быть высокого качества.

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Кроме того, нужно помнить о наличии права на использование товара на весь срок службы. Покупатели также могут обменять покупку в том случае, если ее качество ненадлежащее, написал «Петербургский дневник».

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