Политик ответил на слова Захаровой о бунте на Украине против эвакуированных из Китая
Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал позицию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщило радио Sputnik.
Колесниченко выразил согласие с мнением Захаровой об украинских протестах.
«Сегодня на Украине происходит не просто обесчеловечевание нации как таковой. Сегодня весь мир увидел, как вообще там относятся к людям, в том числе и иностранцам. … Все это говорит о том, что не только государство рассыпается. Рассыпаются его скрепы, духовность, рассыпается его будущее», — пояснил председатель.
По мнению политика, происходящее в Незалежной — «реальный результат того, что сделали в 2014 году участники госпереворота».
«Они уничтожили страну, ее будущее и, по сути, уничтожили народ Украины», — заключил Колесниченко.
Ранее Мария Захарова сравнила Украину со средневековой Европой из-за бунтов против эвакуированных из Китая украинцев.