Политик ответил на слова Захаровой о бунте на Украине против эвакуированных из Китая

Колесниченко выразил согласие с мнением Захаровой об украинских протестах.

«Сегодня на Украине происходит не просто обесчеловечевание нации как таковой. Сегодня весь мир увидел, как вообще там относятся к людям, в том числе и иностранцам. … Все это говорит о том, что не только государство рассыпается. Рассыпаются его скрепы, духовность, рассыпается его будущее», — пояснил председатель.

По мнению политика, происходящее в Незалежной — «реальный результат того, что сделали в 2014 году участники госпереворота».

«Они уничтожили страну, ее будущее и, по сути, уничтожили народ Украины», — заключил Колесниченко.

Ранее Мария Захарова сравнила Украину со средневековой Европой из-за бунтов против эвакуированных из Китая украинцев.