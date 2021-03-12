Политик объяснил рост нелегального табачного рынка в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников объяснил рост нелегальной табачной продукции увеличением акцизов. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Он объяснил, что чем дороже товар — тем больше вероятность появления контрафакта. Также Калашников отметил, что «перекладывать» на обычных людей нехватку бюджетных средств несправедливо.

«Мы увеличиваем акцизы, минимальную стоимость, например, как с водкой, полностью отрицая истину о том, что чем дороже товар, чем больше поборов на него, тем больше соблазна делать его контрафактным», — заключил он.