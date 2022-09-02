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Глава Сахалинской области Лимаренко рассказал о ремонтных работах в регионе

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Благодаря проекту «Забота. Защита. Уважение» в Сахалинской области отремонтируют более 1,2 тысячи дворов. Об этом рассказал глава региона Валерий Лимаренко, сообщил «Золотой рог» со ссылкой на издание Sakh.online.

Волонтеры, пояснил чиновник, выяснили у местных жителей, в чем они нуждаются. На основе полученных данных власти составили народную программу развития Сахалинской области на ближайшие пять лет.

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Реконструкцию дворов проводят при поддержке людей. Организацию ямочного и капитального ремонта взяли на себя МинЖКХ и Минстрой.

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Ремонтные работы

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