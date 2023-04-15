Общество 15 апреля 2023, 02:48 Политик Коженов рассказал, как поднять рождаемость в России Политик Коженов заявил, что поднять рождаемость можно путем введения «моды» на детей

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Чтобы поднять демографию в России, надо сделать рождение детей «модным». Таким мнением поделился президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, продвигать идею материнства стоит через социальные сети с помощью блогеров. Также важно изменить подход к финансовой поддержке семей с детьми. Он пояснил, что материнский капитал является не самым удобным вариантом выплат по рождению ребенка.

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«Я бы, может, давал бы 200 тысяч из маткапитала сразу деньгами, и дальше в месяц 10-15 тысяч на протяжении трех лет. А в три года ребенка уже можно отдать в садик… И тогда будет какая-то уверенность», — отметил Коженов.