Общество 15 апреля 2023, 02:43 Политик Коженов раскритиковал идею поднять рождаемость с помощью мигрантов Политик Коженов заявил, что мигранты не смогут поднять рождаемость в России

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В России не получится увеличить рождаемость с помощью мигрантов. Таким мнением поделился президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, для этого необходимо слишком большое количество мигрантов. Он подчеркнул, что все желающие иностранцы уже успели перебраться в Россию.

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«По моему мнению, миграционный потенциал практически исчерпан в странах исхода», — отметил Коженов.