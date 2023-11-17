17 ноября 2023, 14:06
Политик Худяков положительно оценил идею о сокращении рабочей недели на час
Законопроект о сокращении рабочей недели на час внесли в Госдуму РФ. В беседе с Пятым каналом идею прокомментировал политик и бывший депутат Роман Худяков.
Он положительно оценил инициативу, отметив, что она не повлияет на общую производительность труда. При этом такие меры будут ценными для работников, объяснил экс-парламентарий.
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По его словам, освобождаясь раньше, сотрудник успеет забрать детей из садика или с продленки, добавил сайт Utro.ru.
Госдума РФ
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