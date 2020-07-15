«На мой взгляд, тут идет просто политическое передергивание. Реакция тут может быть совсем не та, конечно, как было в истории с памятником маршалу Коневу», — обратил внимание специалист.

По его словам, когда любой подобный процесс гипертрофируют, то ситуация превращается в фарс и становится бессмысленной. По мнению дипломата, история не терпит надругательств, поскольку следующие поколения будут все это расценивать не в лучшую сторону.