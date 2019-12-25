Парламентария не удивила реакция Украины, поскольку она до сих пор отрицает изменившийся статус Крыма и не признает сложившихся реалий.

По словам Косачева, Россия действует в рамках своего законодательства, которое исчерпывающим образом определяет нынешний статус полуострова.

Он добавил, что заявление киевской стороны в юридическом плане абсолютно ничтожно и не будет иметь никаких последствий, так как выбивается из реальной ситуации.

«Это чисто политический жест», — резюмировал председатель Комитета Совфеда по международным делам.