    25 декабря 2019, 15:34

    «Политический жест». Сенатор Косачев — о реакции Украины на запуск поездов в Крым

    Артур Блянихов

    Сенатор Константин Косачев обсудил с RT сообщение о том, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.

    Парламентария не удивила реакция Украины, поскольку она до сих пор отрицает изменившийся статус Крыма и не признает сложившихся реалий.

    По словам Косачева, Россия действует в рамках своего законодательства, которое исчерпывающим образом определяет нынешний статус полуострова.

    Он добавил, что заявление киевской стороны в юридическом плане абсолютно ничтожно и не будет иметь никаких последствий, так как выбивается из реальной ситуации.

    «Это чисто политический жест», — резюмировал председатель Комитета Совфеда по международным делам.