«Политический жест». Сенатор Косачев — о реакции Украины на запуск поездов в Крым
Сенатор Константин Косачев обсудил с RT сообщение о том, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Парламентария не удивила реакция Украины, поскольку она до сих пор отрицает изменившийся статус Крыма и не признает сложившихся реалий.
По словам Косачева, Россия действует в рамках своего законодательства, которое исчерпывающим образом определяет нынешний статус полуострова.
Он добавил, что заявление киевской стороны в юридическом плане абсолютно ничтожно и не будет иметь никаких последствий, так как выбивается из реальной ситуации.
«Это чисто политический жест», — резюмировал председатель Комитета Совфеда по международным делам.