Общество 28 марта 2024, 16:45 Политический обозреватель Щербаченко стал лауреатом номинации «Легенда российской журналистики»

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В Москве прошла XXVIII церемония вручения премии Союза журналистов России «Золотое перо». Награды получили 57 журналистов, передала «Вечерняя Москва».

Первыми отметили работу тех корреспондентов, которые освещают события на Донбассе. Их наградили в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга».

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Несколько человек также удостоились звания «Легенды российской журналистики». В частности, в этой номинации наградили политического обозревателя «Вечерней Москвы», действительного государственного советника первого класса Михаила Щербаченко. Журналист получил свое перо из рук сенатора Алексея Пушкова.

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