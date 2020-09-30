Политические переводчики рассказали о тонкостях своей работы

Переводчик Министерства иностранных дел России Дарья Мандрова и русский голос президента Венесуэлы Николаса Мадуро Михаил Емельянов рассказали о тонкостях работы в день своего профессионального праздника, 30 сентября.

Мандрова отметила, что человеку, который занимается переводом речи политических деятелей? необходимо знать огромный объем информации, сообщил «МИР 24».

«Нужно знать просто все от Адама до Потсдама. Кто встречается, какая тема, где, в какой обстановке. Например, говорят: „Угощайтесь, это варенье из крыжовника“. В то время, как переговоры про ядерную энергетику», — пояснила она.

Помимо прочего, важно всегда быть рядом, оставаясь невидимкой. Емельянов признался, что на сложных переговорах нужен не только острый ум, но и хорошая физическая форма.

«Президент едет в первой машине, а вы едете в десятой, но переговоры начинаются, как только он выходит из первой машины. Вам нужно бежать, зимой, в костюме», — привел пример специалист.

Переводчики отметили, что запоминать информацию помогает стенография. Уточняется, что распространенные слова типа «свобода» или «общество» сокращают до одной буквы либо рисунка. Чаще всего такой техникой пользуются синхронисты.