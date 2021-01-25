По словам Титова, когда говоришь с профессионалами, то все идет хорошо. Если же включается политика, то все «ломается и летит в тартарары». Космонавт признался, что от этого становится очень грустно.

«Я три с половиной года работал с американцами, дважды летал на шаттле и все было нормально. Мне кажется, что тут политическая подоплека», — предположил собеседник информагентства.