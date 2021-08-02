Россияне становятся все менее политически активными. Чаще всего они объясняют это отсутствием свободного времени. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, политическая активность наших сограждан снизилась до минимума за 17 лет. О планах идти на выборы в сентябре заявили только 22% человек. Для сравнения, в 2004 году их было 55%, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса.

Снизилось и число тех, кто проводил избирательные кампании, — с 8 до 6%, а также тех, кто участвовал в митингах и пикетах — с 5 до 3%.

Нежелание участвовать в политической и общественной жизни большинство участников опроса объяснили отсутствием времени. Многие заявили, что не интересуются политикой, потому что ей должны заниматься только профессионалы, часть объяснила отсутствие интереса к политической жизни тем, что они доверяют президенту страны. Некоторые респонденты убеждены, что их участие в политике не имеет смысла, потому что ничего не изменит.

Вместе с тем у россиян увеличился интерес к общественной жизни. Никогда не участвовали в ней только 45% респондентов. За 17 лет россияне стали в два раза чаще участвовать в коллективных обращениях и петициях. Выросло в два раза и число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для тех, кто находится в сложном положении.

В три раза больше людей начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении. Выросло и количество участников общественных и профсоюзных объединений. Также увеличилось и число участников религиозных организаций.

Участниками опроса «ВЦИОМ-Спутник» стали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.