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    12 августа 2020, 05:32

    Полина Гагарина резко похудела. Поклонники хотят, чтобы она «начала кушать»

    Кирилл Фролов

    Полина Гагарина выложила фото в купальнике. Поклонники отмечают, что певица «слишком худая», и ей надо «начать кушать».
    Полина Гагарина резко похудела. Поклонники хотят, чтобы она «начала кушать»

    Гагарина набрала 40 килограммов после рождения сына в 2007 году. Тогда она сбросила 30 кило за полгода — благодаря строгой диете и занятиям спортом. Затем похудела еще на десять килограммов, до 47 килограммов.

    В 2017 году у певицы родилась дочь и она вновь набрала вес. По словам Гагариной, лишние 25 килограммов уходили медленно, но избавиться от них ей все же удалось.

    В Instagram она разместила фотографию в мини-бикини с побережья турецкого Бодрума, куда отправилась на отдых.

    После этого несколько пользователей написали певице, что она «скелет».

    «Очень уж вы худы», — оценил фигуру Гагариной _kamil_fo_.

    «Ну, это уж слишком, Полин! Кости аж выпирают. Мне кажется, нужно поднабрать килограмм пять», — написала 7420aleksandra.

    «Подправиться бы, Полиночка», «Худоба не украшает», «Полина, перестань худеть», — посыпались комментарии.

    При этом многим поклонникам худоба Гагриной понравилась.

    Новости SMI.FM