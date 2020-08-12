Полина Гагарина резко похудела. Поклонники хотят, чтобы она «начала кушать»

Полина Гагарина выложила фото в купальнике. Поклонники отмечают, что певица «слишком худая», и ей надо «начать кушать».

Гагарина набрала 40 килограммов после рождения сына в 2007 году. Тогда она сбросила 30 кило за полгода — благодаря строгой диете и занятиям спортом. Затем похудела еще на десять килограммов, до 47 килограммов.

В 2017 году у певицы родилась дочь и она вновь набрала вес. По словам Гагариной, лишние 25 килограммов уходили медленно, но избавиться от них ей все же удалось.

В Instagram она разместила фотографию в мини-бикини с побережья турецкого Бодрума, куда отправилась на отдых.

После этого несколько пользователей написали певице, что она «скелет».

«Очень уж вы худы», — оценил фигуру Гагариной _kamil_fo_.

«Ну, это уж слишком, Полин! Кости аж выпирают. Мне кажется, нужно поднабрать килограмм пять», — написала 7420aleksandra.

«Подправиться бы, Полиночка», «Худоба не украшает», «Полина, перестань худеть», — посыпались комментарии.

При этом многим поклонникам худоба Гагриной понравилась.