Полина Гагарина резко похудела. Поклонники хотят, чтобы она «начала кушать»
Гагарина набрала 40 килограммов после рождения сына в 2007 году. Тогда она сбросила 30 кило за полгода — благодаря строгой диете и занятиям спортом. Затем похудела еще на десять килограммов, до 47 килограммов.
В 2017 году у певицы родилась дочь и она вновь набрала вес. По словам Гагариной, лишние 25 килограммов уходили медленно, но избавиться от них ей все же удалось.
В Instagram она разместила фотографию в мини-бикини с побережья турецкого Бодрума, куда отправилась на отдых.
После этого несколько пользователей написали певице, что она «скелет».
«Очень уж вы худы», — оценил фигуру Гагариной _kamil_fo_.
«Ну, это уж слишком, Полин! Кости аж выпирают. Мне кажется, нужно поднабрать килограмм пять», — написала 7420aleksandra.
«Подправиться бы, Полиночка», «Худоба не украшает», «Полина, перестань худеть», — посыпались комментарии.
При этом многим поклонникам худоба Гагриной понравилась.