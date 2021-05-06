Поликлинику в «Балтийской жемчужине» Петербурга откроют в конце 2021 года

Петербургский губернатор Александр Беглов осмотрел будущее медицинское учреждение на улице Адмирала Черокова в ЖК «Балтийская жемчужина». Об этом сообщили «Невские новости».

Строительство детской и взрослой поликлиник продолжается в Красносельском районе. Скоро там также появится отделение скорой помощи. Объект начали эксплуатировать 9 марта 2021 года.

Более 123 миллионов выделили из городского бюджета на неремонтируемое оборудование, которое в данный момент закупают. Также медучреждение должно обзавестись лицензией. Только тогда оно начнет работать в полноформатном режиме. Планируется, что это произойдет в четвертом квартале 2021 года.

Поликлиника сможет принять и обслужить 17 тысяч человек в 2021 году, а в 2023 году — уже 35 тысяч. В ней будет работать 360 сотрудников.

«Вот отличный пример эффективной работы, который должен стать образцом строительства городских социальных объектов», — заключил губернатор Санкт-Петербурга.