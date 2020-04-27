Поликлинику петербургской горбольницы № 20 превратят в инфекционный стационар

«Это, можно сказать, наша помощь городу, в стационарах не хватает коек. Сейчас поликлиника обслуживает более 45 тысяч человек, но плановая помощь приостановлена, а количество больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями растет», — обратила внимание заместитель главврача по поликлинической работе Елена Лазарева.

По данным сайта, здание поликлиники разделят на инфекционные блоки, вместо кабинетов врачей оборудуют палаты на одно-два места, а на первом этаже разместят отделение реанимации на 18 коек.