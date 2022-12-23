Общество 23 декабря 2022, 16:45 Поликлинику и ФОК сдадут до конца года в Севастополе

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Новый физкультурный комплекс и поликлинику введут в эксплуатацию до конца года в двух населенных пунктах Севастополя. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на Telegram-канал губернатора города Михаила Развозжаева.

Отмечается, что данные объекты планируется ввести в эксплуатацию раньше положенного срока.

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ФОК появится в Верхнесадовом, а новая поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, откроется в бухте Казачья.

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Губернатор Севастополя также отметил, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 22 объекта.