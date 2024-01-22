Общество 22 января 2024, 15:52 Полиграфолог Учаев: полиграф реагирует на потоотделение, активность периферических сосудов и дыхание

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Полиграф реагирует на физиологические показатели, среди которых потоотделение, активность периферических сосудов и дыхание. Анализ этой информации помогает определить правдивость ответа, сообщил специалист-полиграфолог Андрей Учаев в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, также прибор может измерять давление и отслеживать движения. Обычно специалисты используют две основные методики тестирования: выявление скрываемой информации и контрольных вопросов.

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У тех, кто пытается скрыть что-либо, как правило ускоряется речь, меняется громкость и тембр голоса. В конце эксперты сравнивают реакцию на проверочные и нейтральные вопросы, выясняя, причастен ли человек к обсуждаемому, сообщила «Национальная служба новостей».