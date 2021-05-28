Полигоны с твердыми отходами достигли в России размеров Греции

Все объекты с твердыми отходами в России разрослись до размеров Греции. Такая ситуация является катастрофической, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Объекты ТКО в России занимают 384 тысяч гектаров — это площадь, как четыре Гонконга или полтора Люксембурга. А если говорить про все твердые отходы — примерно территория Греции. Это катастрофа», — процитировала главу ведомства газета «Известия».

По словам Радионовой, страна не располагает нормальными сортировочными мощностями. Чаще всего мусор сортируется вручную, так как это самый дешевый и примитивный вид обработки. Но такой метод позволяет получить лишь 10%, а зачастую и всего 2-4% полезных фракций.

«В некоторых сортировочных пунктах даже магнита нет для подбора железа. Конечно, проблему не решить без комплексных мер. Реформу раскачиваем, я надеюсь, что ППК („Российский экологический оператор“ — прим.ред.) займется этим более основательно», — отметила глава Росприроднадзора.

Она добавила, что мелкий пластик стоит вообще запретить в России. Подобный материал невозможно собрать, поэтому он остается в земле навсегда. Для решения проблемы необходимо изменить менталитет как производителей, так и населения, заключила Радионова.