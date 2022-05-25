Полигон для утилизации ТБО и три многоэтажки достроят в Тазовском районе Ямала

В Тазовском районе ЯНАО к октябрю планируют сдать три многоэтажных дома на 93 квартиры и полигон для утилизации твердых бытовых отходов. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Один многоэтажный дом возведут на улице Маргулова. Два других появятся на улице Геофизиков. Всего в микрорайоне Солнечный на сегодняшний день возводят шесть четырехэтажек. Их планируют достроить в следующем году.

Что касается полигона, то сейчас идут работы по заземлению, проведению инженерных сетей и закладке фундамента. Отмечается, что для окружающей среды объект будет безопасен полностью.