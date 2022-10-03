Полицейские сняли на камеру покаяние мошенника под песню «Любэ» из «Убойной силы» | 360°

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Полицейские сняли на камеру покаяние мошенника под песню «Любэ» из «Убойной силы»

Baza: полицейские заставили подозреваемого извиняться на камеру под песню «Любэ»

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Новый вид покаяния придумали правоохранители в одном из полицейских управлений. Они заставили подозреваемого извиняться перед оперативниками на камеру под песню группы «Любэ» из сериала «Убойная сила». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Да! А пожелай ты им ни пуха, ни пера. Прорвемся — ответят опера!» — подозреваемый станцевал под песню, прославляющую работу оперативников.

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Перед этим он признался, что, находясь на территории Украины, разводил жителей России и Казахстана на деньги. Под предлогом продажи товара выманивал денежные средства у доверчивых граждан, при этом даже не собирался ничего пересылать. Мужчина покаялся перед обманутыми и попросил прощения у оперативников, которые «не спят ночами из-за таких, как он» и пообещал, что «больше такого не повторится».

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По информации Baza, видеозапись необычного покаяния сделана в отделении полиции в Херсоне.

Эксперты предупредили россиян о мошенничестве с полисами ОСАГО. Злоумышленники ловят потенциальных жертв с помощью низких цен и фишинговых сайтов.

Полиция

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