Полезные знакомства и успешная карьера. Образовательный форум прошел в Солнечногорске

Более 30 экспертов поделились секретами успешной карьеры с молодыми лидерами. Площадкой для дискуссии стал образовательный форум от мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Участники говорили об эффективности так называемых социальных лифтов. По мнению наставников, важную роль сегодня играет именно нетворкинг или полезные знакомства. А вот образование — уже не залог успеха для молодых карьеристов. По мнению экспертов, качественное обучение доступным для всех назвать крайне трудно уже с давних времен.

«Я думаю, что для большинства людей в нашей стране признание того, что специальные классы в советской школе открывались для номенклатуры, а не были поиском талантов — это на самом деле такие серьезные вещи, которые нужно понимать, когда ты простраиваешь образовательную систему будущего», — отметил Алексей Каспржак, ректор мастерской управления «Сенеж».

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Советы молодежи давали именитые спикеры — президенты и основатели крупнейших корпораций, представители министерств и образовательных учреждений, социологи и бизнесмены. Среди них первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк и директор по социальным и профессиональным коммуникациям ВЦИОМ Наталия Седова. Всего в форуме приняли участие более 300 человек. За дискуссией следили и в прямом эфире в соцсетях.