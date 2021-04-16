Полезные, вкусные и даже молодильные. Какие грибы можно найти весной в Подмосковье

Совсем скоро весна из календарной превратится в настоящую и можно будет открывать грибной сезон. Популярные сморчки и противоречивые строчки — это не единственные обитатели просыпающегося после зимней спячки леса. Оказывается, весной растут и другие грибы, пригодные в пищу. Вот самые ранние завсегдатаи леса, собранные в рамках цикла передач «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета».

Саркосома шаровидная

Этот обитатель леса выглядит весьма своеобразно. Его плодовое тело имеет форму бочонка темно-бурого или коричневого оттенка. Сверху имеется блестящий черный диск, на котором образуются сумки со спорами. Саркосома шаровидная растет на мхах в темных ельниках. Как уверяет народная медицина, гриб наделен массой лечебных свойств: снимает усталость, благотворно влияет на работу мозга, стимулирует рост волос, избавляет от болезней желудка, улучшает работу суставов.

«Саркосому можно даже просто выпить, осторожно сделав в шарике гриба дырочку — по вкусу она схожа с березовым соком и в жаркий весенний день отлично утоляет жажду. Я, когда встречаю этот гриб, а бывает это лишь в апреле в ельниках на окраине Московской области, так и делаю», — рассказал ведущий цикла «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров.

Кстати, в Сибири саркосому шаровидную называют молодильным грибом и земляным маслом. За Уралом, в сибирских ельниках, женщины идут специально по весне добывать саркосому, чтобы делать из нее маски на лицо (свежие стенки гриба перетирают и смешивают с небольшим количеством воды).

В саркосоме шаровидной до сих пор много загадочного. Любопытно, что расти она начинает еще глубокой осенью, до того, как в России выпадет снег, под еловым опадом. Перезимовав, гриб начинает увеличиваться в размере и наполняться плотным гелем. С возрастом гель внутри превращается в обыкновенную воду, а сам гриб начинает буквально таять на глазах.

Век саркосомы недолог, но это действительно один из самых первых весенних грибов. К сожалению, весьма редкий, и в некоторых областях занесенный в Красную книгу. Так что если вам саркосома не нужна, а вы ее случайно встретили в лесу, — просто полюбуйтесь этим необычным грибом в форме шарика.

Одновременно с саркосомой в лесу сразу после таяния снега можно встретить еще один интересный гриб — саркосцифу австрийскую. Кстати, тоже съедобный. Ее ярко-красные чашечки, прикрепленные тонкой ножкой к гнилушкам, сложно пропустить.

С саркосцифой можно поступить просто: тщательно очистить от земли (это, кстати, не так легко, лучше всего для этого подходит зубная щетка) и, не отваривая, просто бросить на сковородку.

«Что интересно: свой ярко-красный цвет саркосцифа не теряет ни при какой термической обработке и будет очень необычно смотреться на тарелке. А еще саркосцифу можно использовать как тарталетку, наполнив ее плодовые тела салатом — в Европе так и поступают», — добавил Тихомиров.

Летние опята

Одними из самых первых в майском лесу появляются летние опята. Собирать эти грибы легко, так как они растут большими группами на сломленной или мертвой древесине, под кустарниками, на валежнике и пнях. Молодые экземпляры имеют шляпку выпуклой формы, которая по мере роста становится более плоской. Плодовое тело гриба, как правило, окрашено в ярко-коричневый оттенок и имеет шляпку с гладкой кожицей. Эти съедобные обитатели леса очень вкусны в маринованном и жареном виде, их добавляют в омлеты, пирожки и запеканки.

«Летний опенок, безусловно, самый ароматный гриб наших лесов! Я их собираю редко, ну потому что ломкие плодовые тела летних опят, в отличие от осенних, сложно, не повредив, донести до дома. Но всегда, когда встречаю в лесу их пеньки, срываю несколько грибов и просто нюхаю, ну чтобы прочувствовать начало нового грибного сезона», — заметил Тихомиров.

Трутовик серно-желтый

В США его называют mushroom chicken, или «куриный гриб», за легкий и приятный аромат. В наших лесах можно встретить сотни трутовиков, но съедобны только несколько из них. Больше всего любит расти ТСЖ (именно так для краткости называют этот гриб опытные грибники) на дубах, и поэтому его ярко-желтые плодовые тела легко заметить издалека.

Трутовик очень любит старые московские усадьбы, где еще осталось много вековых дубов и аллей. Иногда пары грибов или даже одного дуба достаточно, чтобы заполнить корзинку Дмитрий Тихомиров.

Молодые трутовики сочные и мягкие, их консистенция напоминает тесто, и только в такой стадии он съедобен. Всего неделя — и ТСЖ становится твердым как дуб, на котором он растет, и совершенно непригодным в пищу. Так что главное — не пропустить вот эту стадию теста.

Трутовик можно добавлять в салаты, мариновать, жарить, а некоторые любители делают из него котлеты. Рецепт прост: половина трутовика — половина мясного фарша, и такая пропорция придает котлетам и сочность, и грибной вкус. А еще его можно отварить полчаса и заморозить на зиму.